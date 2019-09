Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrschülerin stieß mit Reh zusammen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine außergewöhnliche Fahrstunde erlebte eine 17-jährige Fahrschülerin am Mittwochabend bei Kölleda. Sie war gemeinsam mit ihrer Fahrlehrerin auf der Bundesstraße 85 unterwegs, als ihr am Abzweig Dermsdorf plötzlich ein Reh vor das Fahrschulauto lief und von dem Mazda erfasst wurde. Das Reh verflüchtigte sich anschließend in ein Maisfeld. Verletzt wurde von den beiden Insassinnen im Fahrschulauto zum Glück niemand. Am Fahrschulauto entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Ob das Reh verendet ist, ist nicht bekannt. (CD)

