Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad aus Garage gestohlen

Sömmerda (ots)

Der Diebstahl einer grünen MZ TS150 wurde am Mittwoch der Polizei in Sömmerda mitgeteilt. Der 55-jährige Besitzer hatte sein Motorrad in seiner Garage in der Beethovenstraße abgestellt. Als der Geschädigte am Mittwoch zu seiner Garage kam, fand er diese aufgebrochen vor. Sein Motorrad im Wert von ca. 2.400 Euro fehlte. Zudem war auch Werkzeug im Wert von 200 Euro verschwunden. Der Diebstahl könnte möglicherweise schon einige Monate zurückliegen, da schon länger niemand nach der Garage gesehen hatte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel.03634/ 336-0 entgegen. (CD)

