Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus

Sömmerda (ots)

In Frohndorf haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Sie durchwühlten das Erdgeschoss und öffneten sämtliche Schränke. Der Einbruch wurde am Mittwoch festgestellt. Da die Bewohnerin nicht zu Hause war, ist es durchaus möglich, dass die Täter bereits an den ersten beiden Wochentagen in das Haus eingebrochen sind. Bislang konnten noch keine Angaben zum Beutegut und der Schadenssumme gemacht werden. (CD)

