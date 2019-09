LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht den auf dem Foto abgebildeten Unbekannten nach einer Körperverletzung. Der Mann hat am 26.04.2019 gegen 10:50 Uhr in einem Einkaufszentrum am Anger einen 64-jährigen Mann zunächst beleidigt. Es kam zur tätlichen Auseinandersetzung, wobei der unbekannte Mann auf sein Opfer einschlug und nach ihm trat. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen am Kopf. Der Polizei liegen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor. Der Gesuchte ist ca. 40 Jahre alt, ausländischer Herkunft, ca. 170cm groß, kräftig (leichter Bauchansatz) und hatte dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er war markenbewusst gekleidet. Wer kennt den Unbekannten und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt, Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 108510. (CD)

