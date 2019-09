Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Erfurt (ots)

Zwei Männer sind am Dienstag in unangenehmer Weise in einem Supermarkt im Erfurter Rieth aufgefallen. Die beiden Männer betraten am Abend das Geschäft und steckten sich verschiedene Lebensmittel ein. Ohne zu bezahlen, wollten sie den Markt verlassen. Mitarbeiter beobachteten die beiden und stellten diese zur Rede. Einer der Täter soll hierbei ein Messer gezückt und damit gedroht haben. Die beiden Männer konnten bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Die Beamten nahmen einen der beiden Männer fest. Der 34-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Sein 20-jähriger Begleiter befand sich nach Anzeigenerstattung wieder auf freiem Fuß. (CD)

