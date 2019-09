Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Marihuana-Pflanzen angebaut

Erfurt (ots)

Nicht unentdeckt blieben zwei große Marihuana-Pflanzen, die in der Johannesvorstadt auf einem Balkon standen. Zeugen machten am Dienstag die Beobachtung und setzten die Polizei davon in Kenntnis. Polizeibeamte suchten daraufhin die Wohnung des 45-Jährigen auf. Auf dem Balkon standen tatsächlich zwei große Marihuana-Pflanzen, die in ihrem Wuchs ca. 1 Meter und 1,40 Meter groß waren. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden noch über 15 Gramm getrocknete Marihuana-Blätter aufgefunden. Die Pflanzen und Blätter wurden beschlagnahmt und gegen den Bewohner eine Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

