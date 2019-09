Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Unfall

Sömmerda (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ist ein BMW-Fahrer auf der Weißenseer Straße in Sömmerda von der Straße abgekommen und direkt vor der Schwimmhalle gegen eine Blumenrabatte gefahren. Der 20-jährige Fahrer aus dem Kyffhäuserkreis kam aus Richtung Rheinmetallstraße gefahren. Er und seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die jugendliche Beifahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am BMW entstand hoher Sachschaden von insgesamt 45.000 Euro, an der Rabatte der Schwimmhalle wird der Schaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt. (CD)

