Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagen von Einbrechern aufgesucht

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurden in der Weißenseer Straße und am Rohrborner Weg zwei Garagen von Einbrechern heimgesucht. Beide Eigentümer erstatteten am Dienstag bei der Polizei eine Anzeige. Aus den Garagen wurden ein Fahrrad sowie ein Terrassenheizstrahler im Gesamtwert von knapp 800 Euro gestohlen. In beiden Fällen wurden die Garagentore beschädigt, so dass es insgesamt zum Sachschaden von ca. 130 Euro kam. (CD)

