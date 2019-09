Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer

Erfurt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 58-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Urbicher Kreuz angehalten. Der Toyota-Fahrer machte auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck. Die Bestätigung zeigte das Messergebnis auf dem Alkoholmessgerät, in das der Mann gepustet hatte. Das Gerät zeigte knapp 2,4 Promille an. Er musste seinen Führerschein an die Polizisten aushändigen und zur Blutentnahme mitkommen. (CD)

