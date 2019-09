Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit hinter dem Steuer

Erfurt (ots)

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Pärchen, hätte gestern in Erfurt schwere Folgen haben können. Die beiden waren am späten Nachmittag mit dem Auto unterwegs, als sie während der Fahrt in Streit gerieten. Die betrunkene Beifahrerin schlug den 42-jährigen Fahrer mehrfach gegen den Kopf, kratze ihn und griff ihm während er Fahrt ins Lenkrad. Glücklicherweise wurden dadurch keine Unbeteiligten gefährdet. Der Mann musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 40-jährige Frau wird wegen Körperverletzung und dem versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. (JN)

