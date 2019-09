LPI-EF: Wer kennt die Männer?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am 02.06.2018 betraten am Nachmittag zwei unbekannte Männer ein Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger. Sie steckten Kleidung im Wert von knapp 900 Euro in eine mitgebrachte Tasche und beabsichtigen den Laden zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies und konnte einen der Täter bei der Flucht fassen. Während der Gefasste die Verkäuferin mit einem spitzen Gegenstand bedrohte, versuchte sein Kompagnon ihn aus der misslichen Lage zu befreien. Den beiden Männern gelang schließlich die Flucht. Wer kennt die abgebildeten Männer und kann Angaben zu ihrer Person oder ihren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 179147/18 entgegen. (JN)

