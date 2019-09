Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda ermittelt zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr in Weißensee ereignet hat. Ein weißer Skoda Fabia kam an der Kreuzung der Sömmerdaer Straße/ Bahnhofstraße beim Abbiegen ins Schleudern und prallte dabei mit einem Lkw-Sattelzug zusammen. Der Skoda-Fahrer war aus Richtung Sömmerda gekommen und in Richtung Straußfurt abgebogen. Der 42-jährige Lkw-Fahrer wollte ebenfalls abbiegen. Er war in Richtung Sömmerda unterwegs. Noch ehe der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug wenden und mit seinem Unfallgegner Kontakt aufnehmen konnte, verließ der Skoda-Fahrer die Unfallstelle. Er muss nach dem Unfall kurz auf dem Norma Parkplatz angehalten haben und anschließend in Richtung Straußfurt weitergefahren sein. Der Sachschaden am Lkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. An dem weißen Skoda Fabia müssen auch Schäden vorhanden sein. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem gesuchten weißen Pkw geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell