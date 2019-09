Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn - Frau schwer verletzt

Erfurt (ots)

Schwere Verletzungen hat heute Mittag eine 30-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Erfurt erlitten. Die Frau wollte in der Nähe vom Europaplatz das Gleisbett der Straßenbahn überqueren. Sie lief über einen Überweg, bemerkte aber offensichtlich nicht die herannahende Straßenbahn. Sie wurde von der Straßenbahn erfasst und mehrere Meter in das Gleisbett geschleudert. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht. Die Polizei hat einen Unfallgutachter an die Unfallstelle bestellt. Aufgrund der Sperrung wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

