Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tonnen brannten

Erfurt (ots)

Am späten Montagabend brannten in der Rosengasse zwei große Papiermülltonnen. Die starke Hitzeentwicklung führte dazu, dass auch ein parkender Mercedes-Benz und eine angrenzende Hausfassade stark beschädigt wurden. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelte auch einen 51-jährigen Mann. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

