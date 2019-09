Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Friseursalon

Erfurt (ots)

Eine Passantin wurde am Montagmorgen Zeugin eines Einbruchs im Ortsteil Erfurt-Ilversgehofen. Sie sah gegen 06:30 Uhr einen Mann aus dem Fenster eines Friseursalons klettern und informierte daraufhin die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann nicht gestellt werden. Er hatte sich vor den Augen der Zeugin mit einem Fahrrad in Richtung Hans-Sailer-Straße auf und davon gemacht. Vermutlich hatte er nach Bargeld gesucht und hierbei sämtliche Schränke durchwühlt. In seine Hände fiel ein elektrischer Haarschneider im Wert von ca. 150 Euro. Der Mann war ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlank, hatte Glatze und war dunkel bekleidet. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 227539 entgegen. (CD)

