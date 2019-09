Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angetanzt und zugelangt

Erfurt (ots)

Auf dreiste Art ist ein Unbekannter an das Bargeld eines 18-Jährigen gelangt. Der Geschädigte hielt sich an einem Zigarettenautomaten am Juri-Gagarin-Ring auf, als ihn der Unbekannte von hinten antanzte. Im gleichen Moment muss der Täter in das Portemonnaie des 18-Jährigen gelangt haben. Noch bevor der Geschädigte bemerkte, dass ihm ca. 70 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie fehlten, rannte der Täter in Richtung Leipziger Platz davon. Dieser war ausländischen Typs, ca. 19 Jahre, auffällig schlank und trug schwarze Bekleidung. (CD)

