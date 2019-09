Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Waldschänke auf Schulgelände umgeworfen

Erfurt (ots)

Zerstörungswut hatten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf einem Schulgelände am Johannesplatz. Sie gelangten trotz Umzäunung auf den Schulhof und warfen dort eine Waldschänke um. Dabei ging die Waldschänke zu Bruch, so dass diese nicht mehr zu benutzen war. Der Sachschaden wird auf knapp 900 Euro geschätzt. Der Schaden wurde am Montagmorgen zu Schulbeginn festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Wochenende an der Schule in der Wendenstraße Beobachtungen gemacht haben, die bei den Ermittlungen hilfreich sein könnten. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 227334. (CD)

