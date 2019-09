Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Audi Sportmodell

Erfurt (ots)

Einem Audibesitzer ereilte am Montag die Nachricht, dass sein Auto gestohlen worden sei. Der 29-Jährige hatte seinen Audi Sportwagen in der vergangenen Woche wegen Getriebeproblemen in eine Autowerkstatt nach Stotternheim gebracht. Gestern stellten die Mitarbeiter der Werkstatt mit Schrecken fest, dass der Wagen nicht mehr auf dem Freigelände der Werkstatt stand. Die Schlüssel befanden sich noch in der Werkstatt. Vermutlich wurde der silberne Sportwagen Freitagnacht gestohlen. Das Auto war zwar schon einige Jahre alt, hat aber dennoch aufgrund seiner sportlichen Ausstattung einen stattlichen Verkaufswert von über 30.000 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell