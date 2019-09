Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut hat die Polizei in Sömmerda Wildunfälle registriert, die sich am vergangenen Wochenende und am Montagmorgen ereignet haben. Es kam zu insgesamt drei Unfällen im Landkreis Sömmerda. Es waren in allen Fällen Rehe, die plötzlich auf die Straße liefen. Die Unfälle ereigneten sich bei Elxleben (B 4), bei Frohndorf (B 176) und auf der B 4 bei Schilfa. (CD)

