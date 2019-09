Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer nach Unfall gesucht!

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht zu einem Verkehrsunfall vom Samstag Zeugen und den Radfahrer, der sich nach dem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen 17:30 Uhr stieß eine 55-jährige Fahrradfahrerin an der Kreuzung Schillerstraße/ Löberstraße mit dem Fahrradfahrer zusammen, so dass beide Fahrer stürzten. Die Radfahrer befanden sich auf dem Fußweg. Der unbekannte Radfahrer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne dass es zum Austausch der Personalien kam. Vermutlich fuhr er unter der Bahnbrücke in Richtung Stadt davon. Er hatte grau-melierte Haare, trug ein blaues Outfit und eine Brille. Sein Fahrrad war schwarz. Die 55-Jährige blieb zum Glück unverletzt, ihr Fahrrad jedoch wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und den Fahrradfahrer, der sich von der Unfallstelle entfernt hat. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 226686 entgegen. (CD)

