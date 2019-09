Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radsportler schwer verletzt

Erfurt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 18-jähriger Radsportler erlitten, der am Freitagmittag auf der Geratalstraße in Bischleben-Stedten mit einem Auto zusammenprallte. Er wollte geradeaus über eine Kreuzung fahren. Dabei wurde er von einem 58-jährigen VW-Fahrer übersehen, der aus der Gegenrichtung gefahren kam und vor dem Radfahrer nach links zum Möbisburger Weg abbiegen wollte. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß, so dass der 18-Jährige mit dem Rennrad stürzte. Der 18-Jährige musste ins Klinikum gebracht werden. (CD)

