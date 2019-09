Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Erfurt (ots)

Die Kripo Erfurt sucht im Zusammenhang mit der Beschädigung an zwei Wahlplakaten Zeugen. Wie die Polizei bereits in einer Pressemeldung mitgeteilt hatte, kam es am Samstag gegen 11:00 Uhr in der Brühler Straße in Erfurt zu der Sachbeschädigung, als zwei Personen das Anbringen der Wahlplakate verhindern wollten. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe mehrere Passanten auf, die möglicherweise Zeugen sein könnten. Die Kripo Erfurt bittet die Zeugen sich unter Tel. 0361/ 7443-1465 zu melden. (CD)

