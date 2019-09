Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Einen Fahndungstreffer konnten Polizeibeamte am späten Samstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle verbuchen. Sie hatten am Erfurter Herrenberg einen Fahrradfahrer angehalten. Als sie die Rahmennummer des Mountainbikes überprüften, mussten sie feststellen, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war und in Fahndung stand. Der 32-jährige Fahrer äußerte gegenüber den Polizisten, das Fahrrad gekauft zu haben. Das Mountainbike wurde sichergestellt und gegen den Mann eine Anzeige wegen Hehlerei erstattet. (CD)

