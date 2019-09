Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken in Kontrolle

Erfurt (ots)

Über 1,5 Promille zeigte das Alkoholmessgerät am Sonntagmorgen bei einer jungen Frau an, die von Polizisten am Bahnhofsvorplatz auf ihrem E-Scooter angehalten wurde. Die 24-Jährige roch stark nach Alkohol. Nachdem ihr die Weiterfahrt untersagt wurde, musste sie zur Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle kommen. Sie erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

