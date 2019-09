Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Ungebetener Besuch tauchte am frühen Montagmorgen in einer Wohnung in der Halleschen Straße auf. Die 28-jährige Bewohnerin wurde durch Geräusche aus ihrem Schlaf gerissen. Als sie in den Flur ihrer Wohnung sah, stand dort ein Einbrecher, der sich an den Jacken der Garderobe zu schaffen machte. Nachdem er sich entdeckt fühlte, rannte er ohne Beute fluchtartig aus der Erdgeschosswohnung in Richtung Leipziger Straße davon. Er war ca. 175 cm groß, sportlich schlank und trug einen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Vermutlich war der Einbrecher durch die unverschlossene Wohnungstür in die Wohnung gelangt. (CD)

