Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kaffee nicht bezahlt

Erfurt (ots)

Ein Passant ist am Samstagnachmittag in einer Bäckerei in der Krämpfervorstadt zur Tat geschritten. Er hatte mitbekommen, wie eine junge Frau vor der Bedienung flüchten wollte. Die 28-Jährige hatte sich in der Bäckerei Kaffee bestellt und getrunken. Als sie schließlich bei der Bedienung bezahlen sollte, rannte sie weg. Der Passant hielt die Frau aber auf. Die Polizei wurde verständigt. Gegen die 28-Jährige wurde eine Anzeige erstattet. (CD)

