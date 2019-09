Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nicht versichert

Erfurt (ots)

Am Samstagabend hielten Polizisten auf der Magdeburger Allee eine 34-Jährige mit einem E-Roller an. Am Roller befanden sich keine Versicherungskennzeichen, obwohl diese für das Fahrzeug erforderlich waren. Die 34-Jährige erhielt eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (CD)

