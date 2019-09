Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad wiedererkannt

Erfurt (ots)

Ein Mann war am Samstag völlig sprachlos, als er zwei Männer mit seinem Fahrrad über den Erfurter Mainzerhofplatz schieben sah. Das Diamantrad war dem 40-Jährigen im vergangenen Jahr gestohlen worden. Er sprach daraufhin die beiden Männer an, die behaupteten, das Fahrrad in gebrauchtem Zustand ordnungsgemäß über das Internet gekauft zu haben. Um die Angelegenheit klären zu können, rief der Mann die Polizei um Hilfe. Da der 40-Jährige aber keinen Eigentumsnachweis zur Hand hatte, wurde das Fahrrad zunächst bei der Polizeidienststelle sichergestellt. Der Verkäufer war den beiden Männern namentlich bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

