Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Radfahrer beschädigt Fahrzeug - Erfurt, 08.09.2019

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht kam ein 16 Jähriger mit seinem Fahrrad vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses in der Neuwerkstraße in die Gleise der Straßenbahn und stürzte. Der Radfahrer selbst blieb unverletzt, jedoch wurde ein abgestellter Pkw am Fahrbahnrand in Mitleidenschaft gezogen und an der Beifahrertür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Nach der anschließend durchgeführten Blutentnahme im Inspektionsdienst Nord wurde der Jugendliche an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (RH)

