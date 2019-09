Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Irrtümlich vor der Polizei geflüchtet

Erfurt (ots)

Am Morgen des 08.09.2019 wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nord aufgrund einer Streitigkeit zu einer Wohnung im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz gerufen. Ein 28-jähriger Beteiligter nahm irrtümlich an, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag und versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Dabei kletterte er von einem Balkon aus dem 2. Obergeschoss. Anschließend brach er in einen Keller im Nachbarhaus ein, um sich zu verstecken. Allerdings konnte er dort durch die Beamten gestellt werden. Der Erfurter stand erheblich unter Drogeneinfluss.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (TG)

