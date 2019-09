Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Explosion Gasflasche - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am 06.09.2019 gegen 16:00 Uhr kam es zu einer lautstarken Detonation mit anschließenden Auftreten einer dunklen Rauchwolke über Sömmerda. In einem Garagenkomplex nähe der Goethestraße führte ein 53-Jähriger Dacharbeiten durch. Durch die Arbeiten, welche mit einem Gasbrenner durchgeführt wurden, geriet eine darunter befindliche Garage in Brand. In der weiteren Folge detonierte die Gasflasche auf dem Dach und in der Garage befindliche weitere Gasflaschen sowie die ganze Garage gerieten in Vollbrand. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. An den Garagen und an einem daneben stehenden Baum entstand ein Sachschaden von ca. 6000,-EUR.

Es waren drei Wehren (Sömmerda, Frohndorf, Wenigensömmern) mit 28 Kameraden im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt übernommen.

