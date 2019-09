Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Erfurt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am frühen Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Tschaikowskistraße zugezogen. Der 57-Jährige befand sich an der Einmündung zur Beethovenstraße, als er dort plötzlich stürzte. Zeugenaussagen zufolge, hatte der Mann auf seinem Fahrrad ein Paket befördert und kam möglicherweise deshalb zu Fall. Der schwer verletzte Radfahrer wurde in die Klinik gebracht. (CD)

