Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi S 8 gestohlen

Erfurt (ots)

Gezielt müssen es Diebe auf einen Audi S 8 abgesehen haben, der in einer Lagerhalle in der Krämpfervorstadt stand. Die Täter brachen gewaltsam in die Halle ein und bahnten sich den Weg zu dem stillgelegten Audi frei, indem sie andere Autos aufbrachen und diese umparkten. Hierbei richteten sie Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an. Anschließend fuhren sie den ca. 10.000 Euro teuren Audi aus der Halle. Der Diebstahl wurde am Donnerstag festgestellt und bei der Polizei angezeigt. (CD)

