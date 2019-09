Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe kamen nicht weit

Erfurt (ots)

Dank der Hinweise einer aufmerksamen Zeugin konnten Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen zwei Männer nach einem Diebstahl schnappen. Die beiden Männer fielen der Zeugin in der Straße an der Kalkreiße mit einem vollbeladenen Wagen und zwei Fahrrädern auf. Die Polizisten konnten die beiden 32-Jährigen durch eine sofort eingeleitete Fahndung stellen. Einer von ihnen hielt sich im Gebüsch versteckt. Dort lagen auch über 40 USB Platten, die für den weiteren Abtransport bereitgelegt waren. Wie sich herausstellte, stammten die großen Bauplatten von einer nahegelegenen Baustelle. Sie wurden durch ein Transportfahrzeug der Feuerwehr zurück zur Baustelle gebracht. Beide Männer erhielten eine Anzeige wegen Diebstahls. (CD)

