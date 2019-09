Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen in Umhängetasche

Erfurt (ots)

Knapp 30 Gramm Marihuana kamen in der Umhängetasche einer 33-jährigen Frau zum Vorschein, als diese in der vergangenen Nacht in der Erfurter Altstadt von Polizisten kontrolliert wurde. Die Frau erhielt eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Marihuana wurde von den Polizisten beschlagnahmt. (CD)

