Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda verzeichnete am Donnerstag zwei Wildunfälle, die sich am späten Abend ereigneten. Die Rehe wurden in der Nähe von Schwerstedt und Weißensee von Autofahrern erfasst. Während das Reh bei Schwerstedt an der Unfallstelle verstarb, lief das angefahrene Reh bei Weißensee nach dem Zusammenstoß weg. An beiden Fahrzeugen kam es zum Sachschaden. (CD)

