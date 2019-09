Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure Scheinwerfer gestohlen

Erfurt (ots)

Auf hochwertige Scheinwerfer müssen es Unbekannte abgesehen haben, die am Mittwochmorgen in eine Tiefgarage in der Hermann-Schmidt-Straße eingebrochen sind. Sie zerstörten die Autoscheiben von zwei 5er BMW und bauten fachmännisch von einem Auto die Scheinwerfer aus. Sie wurden vermutlich verschreckt, als die Alarmanlage von einem der beiden Autos ausgelöst wurde. Die mehrere tausend Euro teuren Scheinwerfer fielen in die Hände der Diebe. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.600 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise geben und hat möglicherweise im Bereich des Parkhauses verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 223491 entgegen. (CD)

