Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel abgezapft

Erfurt (ots)

Über 300 Liter Diesel wurden am Mittwoch aus einem Lkw abgezapft, den der Fahrer in Hochstedt, An der Büßleber Grenze abgestellt hatte. Die Diebe müssen in den frühen Morgenstunden den Tankdeckel des Lkw aufgebrochen haben. Selbst den Tankdeckel nahmen die Diebe mit. Der Wert des Diesels wird auf ca. 350 Euro geschätzt. (CD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell