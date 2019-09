Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Kabeltrommeln verschwunden

Erfurt

Schwere Beute machten unbekannte Diebe auf einer Baustelle in Kühnhausen. Sie gelangten an acht große Kabeltrommeln mit ca. 3000 Meter Kupferkabel. Die Trommeln waren jeweils ca. 250 Kilogramm schwer. Der Wert der Kabel wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Der Diebstahl fiel den Bauarbeitern erst am Mittwoch auf. Es könnte möglich sein, dass die Diebe schon vor mehreren Wochen den Diebstahl begangen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 22835 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 zu melden. (CD)

