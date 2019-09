Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Hinterhof

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee hatte ein Mann noch einmal Glück, als er am Dienstagvormittag auf einem Hinterhof an einem Metallgestell schweißte. Während der Schweißarbeiten muss es zum Funkenflug gekommen sein, so dass eine Styroporplatte in Brand geriet. Unbemerkt griff das Feuer auf einen alten ausgeschlachteten Fernseher über, so dass es zur starken Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte schnell gelöscht und dadurch Sachschaden verhindert werden. Verletzt wurde niemand. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell