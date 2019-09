Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger bediente sich an Golfbekleidung

Erfurt (ots)

Auf Golfbekleidung müssen es unbekannte Diebe abgesehen haben, die in der Nacht zum Montag an der Johannesmauer in ein Auto eingebrochen sind. Sie bedienten sich auch an verschiedenen Golfkarten, die der Besitzer in das Handschuhfach gelegt hatte. Der 51-jährige Eigentümer stellte den Einbruch am Montagmorgen fest und meldete diesen der Polizei. Der Beutewert wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (CD)

