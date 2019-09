Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Flucht geschlagen

Erfurt (ots)

Mit einem Langfinger hat ein Lkw-Fahrer am Montag sicherlich nicht gerechnet, als er frühmorgens einen Supermarkt in der Eugen-Richter-Straße anlieferte. Zum Glück hatte er seine Fahrertür abgeschlossen und das Fenster nur einen Spalt weit geöffnet gelassen. Während der 52-Jährige mit Abladen beschäftigt war, muss ein unbekannter Täter die Chance genutzt und versucht haben, in die Fahrerkabine zu gelangen. Als der Fahrer durch die Geräusche aufmerksam wurde und den Langfinger zur Rede stellen wollte, rannte dieser weg. Auf seiner Flucht verlor er seine Tasche mit Einbruchswerkzeug, die später von der Polizei sichergestellt wurde. (CD)

