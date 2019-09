Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Ein Streit ist am frühen Sonntagmorgen derart eskaliert, dass eine dreiköpfige Personengruppe von Männern einen 31-Jährigen zusammengeschlagen hat. Die Männer waren zuvor bereits an einer Straßenbahnhaltestelle in der Magdeburger Allee aneinander geraten. Nachdem sie alle in die Straßenbahn eingestiegen waren, schlugen die drei unbekannten Männer auf ihr Opfer ein, so dass dieser am Kopf verletzt wurde. Der Straßenbahnfahrer konnte durch sein Eingreifen der Auseinandersetzung ein Ende setzen. Die drei Männer verließen daraufhin die Straßenbahn in unbekannte Richtung. (CD)

