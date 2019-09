Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es in Kindelbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Fahrerin wollte von der Bundesstraße 86 auf die Frömmstedter Straße abbiegen und übersah hierbei einen Opel im Gegenverkehr. Beide Autos prallten frontal zusammen, so dass es insgesamt zu einem Sachschaden von 25.000 Euro kam. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die verletzte 18-Jährige medizinisch zu versorgen. (CD)

