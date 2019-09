Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verführerische Tasche

Sömmerda (ots)

Eine Kühltasche in einem Auto muss am Freitag für unbekannte Diebe so verlockend gewesen sein, dass sie die Autoscheibe einschlugen. Die 52-jährige Autobesitzerin hatte sich nur für eine gute Stunde von ihrem Auto entfernt und den Wagen auf einem Parkplatz in der Weißenseer Straße geparkt. Als die Frau kurz nach 08:00 Uhr zurückkam, fand sie die Fensterscheibe eingeschlagen vor. Aus einer Kühltasche fehlten zwei EC-Karten und eine Krankenversichertenkarte. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (CD)

