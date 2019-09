Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verlorenes Handy kam teuer zu stehen

Sömmerda (ots)

Einem 49-jährigen Mann aus Sömmerda ist der Verlust seines Handys teuer zu stehen gekommen. Er hatte das Handy in der vergangenen Woche in Sömmerda verloren. Neben seinem Ausweis hatte der Mann in der Handyhülle die EC-Karte mitsamt der PIN aufbewahrt. Der Finder zeigte sich wenig ehrlich. Er muss unmittelbar danach mit der EC-Karte an einem Geldautomaten über 300 Euro abgehoben haben. Der Geschädigte konnte die Abhebung erst später anhand eines Kontoauszuges nachverfolgen. Er erstattete daraufhin bei der Polizei Anzeige. (CD)

