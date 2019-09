Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heroin gefunden

Erfurt (ots)

Knapp 13 Gramm Heroin hatte ein 24-Jähriger in seiner Zigarettenschachtel aufbewahrt, als er am Sonntagnachmittag am Erfurter Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde. Das Heroin wurde sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen. Er war der Polizei bereits wegen Betrugs und Geldwäsche bekannt. Nach Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde der 24-Jährige heute wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Erfurter Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Drogenhandels aufgenommen. (CD)

