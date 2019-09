Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer mit Schlagstock und Drogen

Erfurt (ots)

Als Polizeibeamte am Sonntagmorgen auf der Weimarischen Straße einen 39-jährigen Autofahrer anhielten mussten sie feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Die Polizisten durchsuchten sein Auto und entdeckten dort ein Tütchen mit Crystal und einen Teleskopschlagstock, der griffbereit in der Ablage der Fahrertür lag. Der 39-Jährige wurde zur Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht und erhielt Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. (CD)

