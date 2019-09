Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gemüsediebe

Erfurt (ots)

Dass auch Diebe durchaus auf gesunde Ernährung achten, zeigte ein Fall von Sonntagnachmittag. Eine Polizeistreife wurde am Erfurter Herrenberg auf zwei Personen aufmerksam, die sich auf einem Gemüsefeld reichlich bedienten. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Geschwisterpaar im Alter von 31 und 32 Jahren unberechtigt das Gemüse geerntet hatte. Insgesamt 65 Zucchini und zwei Kürbisse fielen in ihre Hände. Der Eigentümer des Felds wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Dieser stellte Strafantrag gegen das Diebesduo. (JN)

