Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gras und Büsche brannten

Straußfurt (ots)

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Samstagmittag am Wirtschaftsweg Straußfurt - Gangloffsömmern. Hier hatten Unbekannte an drei verschiedenen Stellen trockenes Gras und Buschwerk angezündet. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und die Brandherde löschen. Ermittelt wird nun wegen Brandlegung. Hinwiese zu den Tätern nimmt die Polizei Sömmerda entgegen. (FR)

